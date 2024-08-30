Kütahya'da Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesi mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesi mevlit programı düzenlendi

Kütahya\'da Hayme Ana\'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesi mevlit programı düzenlendi

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 743'üncüsü gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit programı düzenlendi. Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana yad edildi. Programda mevlid-i şerif okundu ve Hayme Ana ve şehitler için dua edildi. Şenlikler, 1 Eylül Pazar günü Çarşamba köyünde yapılacak.

30.08.2024 15:47
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 743'üncüsü gerçekleştirilecek Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde mevlit programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Çarşamba köyündeki Hayme Ana Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana yad edildi.

Mevlid-i Şerif okunan, Hayme Ana ve şehitler için dua edilen programda katılımcılara cuma namazı sonrası etli bulgur pilavı, helva, gözleme ve ayran ikramında bulunuldu.

Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri, Hayme Ana'nın türbesinin de bulunduğu Çarşamba köyünde 1 Eylül Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesi mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesi mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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