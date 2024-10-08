Kütahya'da Heyelan Sonrası Yol Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Heyelan Sonrası Yol Yeniden Açıldı

Kütahya-Seyitömer kara yolu, heyelan sonrası 5 metre yükseltilerek ulaşıma açıldı.

08.10.2024 19:27
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Kütahya'da bir linyit işletmesine ait döküm sahasında meydana gelen heyelanın taşırdığı gölet nedeniyle kapanan kara yolu, seviyesi 5 metre yükseltilerek yeniden ulaşıma açıldı.

Kent merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Seyitömer beldesi yakınlarında, özel bir şirket tarafından işletilen linyit işletmesine ait döküm sahasında 21 Mayıs'ta meydana gelen heyelandan dolayı göl sularının altında kalan Kütahya-Seyitömer kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için yapılan çalışmalar tamamlandı.

Vali Musa Işın, beraberindeki heyetle yeniden trafiğe açılan yolda inceleme yaptı.

Işın, gazetecilere, yolun Karayolları 145. Şube Şefliği, Kütahya İl Özel İdaresi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Seyitömer Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldığını söyledi.

Çalışmalarla yolun güvenli ulaşım haline yeniden kavuşturulduğunu dile getiren Işın, şöyle devam etti:

"Geçici bir süre beldeye ulaşım, yakın köyler üzerinden belirlediğimiz alternatif güzergah ile sağlandı. Sayın Vekillerimizle, Karayolları Bölge Müdürümüzle, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve Seyitömer Belediyemiz ile istişarelerde bulunarak mevcut yol güzergahının yükseltilerek kullanılmasına karar verdik. Kısa sürede, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kütahya İl Özel İdaresi ve Seyitömer Belediyesinin katkılarıyla yol 5 metre yükseltilerek, 1 kilometre mesafesinde 20 metre genişliğinde yeni bir yol inşa edildi. Heyelan sonucu oluşan yolun sağ ve sol tarafında göletteki suyun dengelenmesi için 5 menfez yapıldı. Bu şekilde Kütahya-Seyitömer-Bozüyük bağlantı yolunu açmış olduk."

Işın, ayrıca yolda benzer olayların yaşanmaması için ilave çalışmalar yapılacağını da sözlerine ekledi.

İncelemelere katılan AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı da çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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