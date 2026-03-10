Kütahya'da İftar Çadırı Faaliyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da İftar Çadırı Faaliyeti

Kütahya\'da İftar Çadırı Faaliyeti
10.03.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da kurulan iftar çadırında gönüllüler, 1500 vatandaşa yemek dağıtıyor.

Türk Kızılay Derneği Kütahya Şubesi ve Kütahya Valiliği işbirliği ve hayırseverlerin destekleriyle kurulan iftar çadırında gönüllüler görev alıyor.

Kızılay gönüllüsü gençler ve vatandaşlar, Zafer Meydanı'nda kurulan iftar çadırında yemek dağıtıyor, dağıtımda sırada bekleyemeyen yaşlı ve engellilerin yemeklerini masalarına götürüyor.

Gönüllüler iftar sonrasında çadırda temizlik yaparak masa ve sandalyeleri düzenleyip ertesi güne hazırlıyor.

Türk Kızılayı Derneği Kütahya Şube Başkanı Kazım İkbal Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iftar çadırında hayırseverlerin destekleriyle günlük yaklaşık 1500 vatandaşa iftar verildiğini kaydetti.

Günde 80 ila 100 kişi arası genç Kızılay gönüllüsüyle organizasyonu yönetmeye çalıştıklarını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Buraya gelen vatandaşlarımızda sıra bekleyemeyecek olan yaşlılarımızı, hamilelerimizi ve bayanlarımızı içeride çadıra yerleştirerek onların yemeklerini götürüyorlar. Aynı zamanda yemek dağıtımını gerçekleştiriyorlar. Buradaki organizasyonun yükünün çoğunu Genç Kızılay gönüllerimiz taşıyor. İftardan sonra buranın tüm dağılan çadırların içi olsun temizlik işleri olsun aynı şekilde Genç Kızılay gönülleri tarafından yapılıyor."

İftar çadırında gönüllü olarak görev alan 70 yaşındaki Ali Özdemir de emekli aşçı olduğunu ve Kızılay'a hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genç Kızılay gönüllüsü Fadime Hatun Meydan ise gönüllü arkadaşlarıyla vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da İftar Çadırı Faaliyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
13:06
İsmail Kaani’nin akıbeti tartışılıyordu İran’dan resmi açıklama geldi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:15:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da İftar Çadırı Faaliyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.