Kütahya'da İhtiyaç Sahipleri İçin Gönül Dolabı Projesi Hayata Geçti

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Kütahya'da ihtiyaç sahipleri için "Gönül Dolabı"

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci:

"Kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahipleriyle buluştuğu bu proje, sosyal yardımlaşmaya yeni bir umut kapısı oldu"

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi'nin bağışçılar ve hayırseverlerin destekleriyle, ihtiyaç sahipleri için oluşturduğu kıyafet dağıtım noktası hizmete sunuldu. "Gönül Dolabı" ismi verilen proje, 30 Ağustos Mahallesi'nde törenle startı verildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Gönül dolabı"nın sadece bir bağış noktası olmadığını aynı zamanda bir gönül seferberliği olduğunu ifade etti.

Kahveci, projenin, kullanılmayan ikinci el kıyafetlerin toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını amaçladığını söyledi.

Başkan Kahveci, "Hepimiz evlerimizde bir kenara koyduğumuz ve unuttuğumuz kıyafetlere sahibiz. Bu kıyafetleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak hem paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız hem de onların yüzünde bir tebessüm oluşturacağız. Unutmayalım ki yardımlaşmak sadece maddi bir katkı değil, aynı zamanda sevgi paylaşımıdır" dedi.

"Vizyon projelerimizden birisiydi"

Kütahya Belediyesi'nin 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında sosyal yardım ve dayanışma projelerine hız kazandırdıklarını belirten Kahveci, "İnsan onuruna yaraşır sosyal yardımlar sunmak ve vatandaşlarımızın yanında olmak için çalışıyoruz. Gönül Dolabı da bu vizyon projelerimizden biri. Bu tür projelerle yardımlaşma kültürünü Kütahya'da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Başkan Kahveci, Kütahya halkını bu iyilik aksiyonuna katılmaya davet etti. Kahveci, "Sizleri kullanılmayan eşyalarınıza yeni bir hayat vermeye davet ediyorum. Bu soğuk havalarda bir mont, bir çorap ya da bir ayakkabı, gerçek ihtiyaç sahipleri için çok değerli. Hep birlikte bu iyilik aksiyonunun bir parçası olalım ve dayanışmanın sevincini yaşayalım" şeklinde konuştu.

Gönül dolabından kıyafet ihtiyacını gideren vatandaşlar da, hizmetleri sebebiyle Başkan Eyüp Kahveci ve Kütahya Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.