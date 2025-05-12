Kütahya'da İNOVEL 25 Kariyer Zirvesi Düzenlendi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından düzenlenen İNOVEL 25 Kariyer Zirvesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Kahveci, Dumlupınar Üniversitesi İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek İNOVEL 25 Kariyer Zirvesi'ne katıldı.

Zirvenin hayallerin filizlendiği, ilhamın yeşerdiği, fikirlerin güç bulduğu çok özel bir buluşma noktası olacağını belirten Kahveci, "Şuna tüm yüreğimle inanıyorum ki; bugün burada bulunan her bir genç arkadaşımız, yarının iş dünyasında fark yaratacak potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin doğru yönlendirilmesi ve desteklenmesi, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Başarının bir yolculuk olduğunu vurgulayan Kahveci, "Başarı yolculuğunda en önemli adım, kendine inanmaktır. Biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Kütahya'mızın, ülkemizin ve hatta dünyanın geleceğinin sizlerin ellerinde yükseleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahveci, organizasyonda emeği geçen tüm öğrenci ve akademisyenleri tebrik ederek, herkese ilham dolu bir zirve diledi.