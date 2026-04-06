Kütahya'da İnşaatta Düşme Kazası

KÜTAHYA'da 4 katlı binanın dış cephesi için kurulan iskelede kalasın kırılması sonucu düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Zafertepe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın dış cephesi için işçiler Serkan E. ve Okan D.'nin çalıştığı sırada kurulan iskelede dengeyi sağlayan kalas kırıldı. Kırılmayla birlikte işçiler, yaklaşık 12 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.