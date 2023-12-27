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Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 102 bin 200 adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 102 bin 200 adet makaron ele geçirildi

Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir otopark ile Sakaçiftliği köyünde sarım imalathanesi olarak kullanılan adreste yapılan baskında 72 bin 200 adet boş makaron, 30 bin adet dolu makaron ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kütahya\'da kaçakçılık operasyonunda 102 bin 200 adet makaron ele geçirildi
27.12.2023 - 13:27,
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Kütahya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 72 bin 200'ü doldurulmuş 102 bin 200 adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapıldığı bilgisi üzerine Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir otopark ile Sakaçiftliği köyünde sarım imalathanesi olarak kullanılan adrese baskın yapıldı.

Ekiplerce, araçta ve imalathanede yapılan aramalarda 72 bin 200 adet boş makaron, 30 bin adet dolu makaron ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına şüpheliler S.G. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kütahya'da kaçakçılık operasyonunda 102 bin 200 adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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