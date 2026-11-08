Kütahya'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı - Son Dakika
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Kütahya'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı

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Kütahya'da, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kütahya'da, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Harıbülbül Kültür Topluluğu işbirliğiyle Azerbaycan Parkı'nda düzenlenen etkinlikte fotoğraf sergisi açıldı, müzik dinletisi gerçekleştirildi ve Azerbaycan halk dansları gösterisi sunuldu.

Dernek Başkanı İlgar İdrisov, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, zaferin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlı liderliği, Azerbaycan ordusunun cesareti ve halkın inancıyla kazanıldığını vurguladı.

Azerbaycan halkının bu anlamlı günü büyük bir gurur ve sevinçle kutladığını belirten İdrisov, şunları kaydetti:

"8 Kasım biz Azerbaycan halkı için çok önemli. Azerbaycan halkı verdiği mücadeleyle yıllar sonra Şuşa'sına, Karabağ'ına, Hocalı'sına, kendi toprağına kavuştuğu gündür. Bu zafer aynı zamanda Türk dünyasının büyük bir zaferidir. Bizler yurt dışında olmamıza rağmen bu zaferi gururla anıyoruz. Bugün bizim için bir bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kütahya halkına bize gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak bu ülkeyi ziyaret ettiğini hatırlatan İdrisov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşliğin ebediyete kadar sürmesini diledi.

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun da Kütahya'da çok sayıda Azerbaycanlı öğrenci olduğunu dile getirerek, "Zaferin yıl dönümünü yürekten kutluyorum." dedi.

Azerbaycanlı akademisyen Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan ise zaferin tarihi önemine değinerek iki ülke arasındaki güçlü bağlara ve sarsılmaz dayanışmaya dikkati çekti.

Etkinlik sonunda, vatan toprakları uğruna canını feda eden Türk ve Azerbaycan şehitleri için lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA
KütahyaGüncelSon Dakika

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