Kütahya\'da kesilen kavak ağacı yaralanan kişiyi öldürdü

Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 3 yaralı

Başakşehir ilçesinde bulunan bir oto tamir dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda İsa B, Ramazan B. ve Yunus B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.