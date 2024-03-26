Kütahya\'da kesilen kavak ağacı yaralanan kişiyi öldürdü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kayı köyü Pazar yolu mevkisideki arazide bulunan kavak ağaçlarının kesimi sırasında, iş arkadaşının kestiği kavak ağacı Nasuh Taşdeler'in (46) üzerine devrildi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Taşdeler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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