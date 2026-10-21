Kütahya\'da \'kız meselesi\' iddiasıyla çıkan kavgada K.Ö. pompalı tüfekle yaralandı

KÜTAHYA'da iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, pompalı tüfekle vurulan K.Ö. (23) yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Börekçiler Mahallesi Ahi Erbasan Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden 'kız meselesi' nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen K.Ö. ile kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli arasında karşılaştıkları caddede tartışma çıktı. İkili arasındaki arbedede K.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yaralanan K.Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaçan silahlı saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.