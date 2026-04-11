Kütahya\'da Korkunç Kaza: Ali Yavuz Hayatını Kaybetti

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde otomobilini tamir ettiği sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kalan Ali Yavuz (67), hayatını kaybetti.

Emet ilçesine bağlı Yaylayolu köyünde oturan Ali Yavuz, dün akşam evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Yavuz'a ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan araştırmada Ali Yavuz'un 45 AJB 880 plakalı otomobilinin Değirmisaz köyü mevkisinde bulundu. Jandarma ekipleri, Yavuz'un arızalanan otomobilini tamir etmek isterken krikonun kayması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.