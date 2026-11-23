Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Germiyan Kampüsü'nde yapılacak idari hizmet binası için temel atma töreni düzenlendi.

Toplam yatırım maliyeti 260 milyon lira olan binanın yaklaşık 500 günde tamamlanması planlanıyor. Binanın sözleşme bedelinin 179 milyon 918 bin lira olduğu, fiyat artışları ve KDV ile birlikte yatırım tutarının 260 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Germiyan Kampüsü'nde inşa edilecek bina, 4 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yapıda 91 çalışma ofisinin yanı sıra sosyal alanlar da bulunacak.

Temel atma töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, KSBÜ'nün kentteki sağlık hizmetleri açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kütahya'da iki üniversite bulunduğunu belirten Işın, KSBÜ'nün sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Işın, Türkiye'de sağlık alanında yapılan yatırımlara değinerek devletin vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise üniversitenin fiziki imkanlar, donanım ve akademik personel açısından gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Yeni idari hizmet binasına ilişkin bilgi veren Tekin, şunları söyledi:

"Buradaki binamız 4 bin metrekare kapalı alana sahip, içerisinde 91 tane çalışma ofisinin ve sosyal mekanların olduğu bir alan. Bugünün bedeliyle yaklaşık olarak 180 milyon lira ihale bedeli ama fiyat artışı ve KDV ile beraber 260 milyonluk bir yatırım. Ülkemizin bu büyük yatırıma vermiş olduğu destek için çok çok teşekkür ederiz, emeği geçen herkese minnettarız."

Konuşmaların ardından Vali Musa Işın ve il protokolünün katılımıyla binanın temeli atıldı.