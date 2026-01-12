Kütahya Belediye Başkanı Kahveci'den Genç Kalemlere Destek

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kütahya Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen Kütahya Lise Öğrencileri Arası Köşe Yazısı Yarışması Ödül Töreni'ne katılarak genç kalemlerin heyecanına ortak oldu.

Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, düşüncelerini yazıyla ifade etme cesareti gösteren lise öğrencileri, ödüllerini il protokolünden alırken; Kahveci de gençlerin yazı yazmaya olan ilgisinin umut verici olduğunu ifade etti.

Kahveci, Kütahya Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Kocaçay başta olmak üzere yarışmada emeği geçen ve katkı sunan tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona eren programa; Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ile Ahmet Erbaş, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve çok sayıda öğrenci katıldı.