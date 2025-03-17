Kütahya'da lise öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirine klip hazırladı

Kütahya'da lise öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirine klip hazırladı.

Kütahya Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 5 öğrenci, tarih öğretmenlerinin anlattığı Çanakkale Zaferi'nden etkilendi.

Bunun üzerine Zafer Meydanı, Çinili Vazo, Germiyan Sokağı, Kütahya Hisar Kalesi, Ulu Cami ve Kütahya Hava Şehitliği gibi simgesel mekanlarda klip çeken öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi.

Okulun 11'inci sınıf öğrencisi İrem Nur Dere, AA muhabirine, Çanakkale Zaferi'nden çok etkilendiklerini belirterek, "Öğretmenimiz orada henüz çocuk yaştaki kahramanlarımızın şehit düştüğünden bahsetti. Biz de bu konuda bir farkındalık oluşturmak için video çekmeye karar verdik. Bu video ile hem şehitlerimize bir saygı sunmak hem de onlara karşı bir görevi yerine getirmek istedik." dedi.

Öğrencilerden Kübra Gençer de video ile şehitleri anmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerini duyarlılıklarından dolayı tebrik ettiğini ifade eden okulun tarih öğretmeni Demirhan Yılmaz da "Öğrencilerimize Çanakkale Zaferi'ni anlatırken o savaşta 11-12 yaşlarında Kütahyalı şehitlerimizin de olduğunu söylemiştim. Öğrencilerimiz de bundan etkilenmiş olmalılar ki böylesine anlamlı bir klip hazırladılar." ifadelerini kullandı.