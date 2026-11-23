Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- Kütahya'da bir market önüne bırakılan ve bomba şüphesiyle ihbar edilen valiz, polis ekipleri tarafından fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı. Valiz boş çıkarken; bir kadının valizi market önüne bırakıp, bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.

Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir marketin önünde valiz görenler, bomba olduğu şüphesiyle ihbarda bulundu. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, marketteki müşterileri tahliye ederek kapıları kapattı. Çevreye güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

Olay yerine gelen bomba imha ekibi, valizi fünye kullanarak kontrollü şekilde patlattı. İncelemede, valizin boş olduğu belirlendi. Polisin yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde, gece saatlerinde bir kadının valizi market önüne bırakarak bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.