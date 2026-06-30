Kütahya'da Meslek Liselerine Kayıt Oranı Yüzde 60 - Son Dakika
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Kütahya'da Meslek Liselerine Kayıt Oranı Yüzde 60

Kütahya\'da Meslek Liselerine Kayıt Oranı Yüzde 60
30.06.2026 14:25
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İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, meslek liselerine 9. sınıf kayıt oranının yüzde 60'a ulaştığını açıkladı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, kentte meslek liselerine 9. sınıf düzeyindeki kayıt oranının yüzde 60 seviyesine ulaştığını belirterek, mesleki eğitime yönelik yürütülen projelerin istihdama önemli katkı sağladığını söyledi.

Eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, kentte yaklaşık 100 bin öğrenci ve 10 bin öğretmenle başarılı bir dönemin geride bırakıldığını ifade etti.

Kütahya'nın akademik başarıda yükselişini sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, açıklanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının bu gelişmeyi daha net ortaya koyacağını kaydetti.

Mesleki eğitime özel önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "9. sınıf düzeyinde meslek liselerine kayıt oranımız yüzde 60 bandına ulaştı. Bu bizim için önemli bir başarı." dedi.

Kentte uygulanan ve Türkiye'de ilk olduğunu belirttiği "Hamilik Projesi" kapsamında meslek liselerinin sektör temsilcileriyle eşleştirildiğini aktaran Yılmaz, ustaların okullarda öğrencilere eğitim verdiğini, öğretmenlerin ise sanayide kullanılan yeni teknolojiler konusunda hizmet içi eğitim aldığını söyledi.

Bu uygulamanın öğrencilerin nitelikli istihdamına katkı sunduğunu ifade eden Yılmaz, meslek lisesi mezunlarının mühendislik fakültelerine geçişte de çeşitli avantajlara sahip olduğunu belirtti.

Mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kamuoyunda zaman zaman dile getirilen eleştirilere de değinen Yılmaz, bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin işçi değil öğrenci statüsünde olduğunu vurguladı.

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayan işletmelerle çalışılmasına izin vermediklerini belirten Yılmaz, "Suiistimal tespit ettiğimiz firmalardan öğrencilerimizi hemen çekerek başka işletmelere yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaz tatiline giren öğrenci ve velilere de tavsiyelerde bulunan Yılmaz, çocukların dijital ortamda fazla zaman geçirmesinin olumsuz etkilerine dikkati çekti.

"Dijital obezite" ve "infodemi"nin günümüzün önemli sorunları arasında yer aldığını belirten Yılmaz, ailelerden çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerini, onları doğayla ve geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturmalarını istedi.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen METEF Mesleki Eğitim Fuarı'nın da başarılı geçtiğini ifade eden Yılmaz, İŞKUR iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarda öğrenciler ile işverenlerin bir araya geldiğini söyledi.

Fuarda öğrencilerin öz geçmişlerini firmalara ulaştırma imkanı bulduğunu belirten Yılmaz, başvuruların değerlendirilme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Yılmaz, Kütahya Valiliğinin mesleki eğitim başta olmak üzere eğitim alanındaki tüm çalışmalara destek verdiğini dile getirerek, öğrencilerin meslek sahibi olmalarını sağlayacak projeleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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