Kütahya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Emre Tavalıoğlu (31) idaresindeki 43 AFG 766 plakalı motosiklet, merkeze bağlı Soğukçeşme köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Tavalıoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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