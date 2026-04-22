Kütahya'da Mahallelerin Öncelikli İhtiyaçları Masaya Yatırıldı

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yönetiminde düzenlenen muhtarlar toplantısında, kentin ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları konuşuldu, çözüm önerileri değerlendirildi.

Kahveci'nin yönetiminde, mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; mahallelerin mevcut durumu, vatandaşlardan iletilen talepler, sahadaki öncelikli ihtiyaçlar ve çözüm süreçleri detaylı şekilde ele alındı.

Son üç aylık döneme ilişkin başvuru ve çözüm verileri kapsamlı bir şekilde paylaşılırken, devam eden projeler ile planlanan çalışmalara ilişkin muhtarlara ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunuldu. Muhtarların soruları, şeffaf ve açık bir iletişim anlayışıyla tek tek yanıtlandı.

Katılımları ve katkıları için muhtarlara teşekkür eden Kahveci, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen bu sürecin, şehrin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da düzenli olarak gerçekleştirilen buluşmaların, sorunların tespiti ve çözümü açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.