Kütahya'da, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden iki orman personeli ve diğer şehitler için hatıra ormanı oluşturuldu.
Orman Bölge Müdürlüğünce Yenice köyü yakınlarında oluşturulan 5 hektarlık alanda karaçam, servi, sedir, ıhlamur ve lavanta olmak üzere 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, burada yaptığı konuşmada, orman işletme şefi Murat Yıldırım'ın geçen yıl orman yangınına müdahale edildiği sırada yaralandığını ve sonrasında hayatını kaybettiğini, orman personeli Orhan Yılmaz'ın da 1994 yılında Gediz Yeşilçay'da meydana gelen orman yangınında yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
Fidanların, ormanları muhafaza etmek için canlarını feda eden personel ve şehitler için toprakla buluşturulduğunu belirten Dingil, "Şehitlerimizin bize emanet ettiği bu toprakları korumak, yeşillendirmek, ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı geliştirmek durumundayız. Kütahya'mızda orman varlığını artırmak noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada şehitlerimiz ve vatan için canını veren Kütahyalı tüm şehitlerimiz adına hatıra ormanı kuruyoruz." diye konuştu.
Konuşmanın ardından fidanlar, Vali Musa Işın ile diğer protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından dikildi.
Etkinliğe, vatandaşların yanı sıra şehit orman şefi Murat Yıldırım'ın babası Tahsin Yıldırım ve diğer yakınları da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da orman şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmesinin ardından döviz kurlarında düşüş yaşandı. Dolar/TL 32 TL'nin altına gerilerken, euro/TL ise 34,8625 TL'ye kadar düştü.
Karabük'ün Yenişehir Mahallesi'ndeki bir meslek lisesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.S.Ö. isimli öğrenci bıçakla saldırıda bulunarak R.A.S. ve B.K.'yi yaraladı. Y.S.Ö. ise elinden yara aldı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Y.S.Ö. ise gözaltına alındı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa Mahkemesi Başkanı Seçimi'nde başkan seçilen Kadir Özkaya'yı tebrik etti. Yıldız, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ideal yerine taşınmasında verdiği emekler için teşekkürlerini iletti.
Sinop Üniversitesi, Tokat Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde halk oyunları gösterileri, demir dövme, yumurta tokuşturma ve mehter takımı gösterileri gerçekleştirildi. Programlara öğrenci, akademisyen ve yerel halk yoğun ilgi gösterdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim için beka sorunu, gençlerimizin durumudur.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yaptığı konuşmada, enflasyonun hızlı bir düşüşe geçeceğini ve insanların refah seviyesinin artacağını söyledi. Ayrıca, depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükünün hafifledikçe ülkenin daha da büyüyeceğini belirtti. Erdoğan ayrıca, emeklilere banka promosyonu ödemesi yapılacağını duyurdu ve muhalefeti eleştirerek, zübük siyaseti olarak nitelendirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci sırada yer alan GMG Kastamonuspor'un futbolcuları ve teknik heyeti, Kuzeykent İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler, tesisi gezerek futbolculara moral verdi. Teknik direktör Fırat Gül, çocukların desteğinden memnuniyet duyduklarını belirtti ve takımın başarısını sürdüreceğini söyledi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kişi ise yaralandı. Kazanın sebebi olarak kırmızı ışık ihlali iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 3 çocuğunun annesi, 8 yıllık eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek cinayeti savundu. Maktulün ailesi ise sanığın iftira attığını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.