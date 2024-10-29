Kütahya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KÜTAHYA'nın Pazarlar ilçesinde çıkan orman yangını, 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar çam ormanı zarar gördü.
Pazarlar ilçesi Kayaaltı mevkisi, Orhanlar Göleti'nin üst kısmında bulunan ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gediz Orman İşletme Müdürlüğü, Pazarlar Belediyesi ve çevre itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, 3 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 5 dekar çam ormanı zarar görürken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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