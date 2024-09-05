Kütahya'da Anız Yangını Ormanlık Alana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı

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Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde ormanlık alana sıçrayan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Ören ve Aslıhanlar köyleri arasındaki tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa süre sonra ormanlık alana da sıçrayan yangına, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile Aslanapa Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Köylüler de su tankerleriyle çalışmalara destek verdi. 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 6 hizmet aracı ve 13 personelle müdahale edilen yangın, 3 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.