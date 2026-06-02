Kütahya'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı

Kütahya'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi.

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısında alınan kararlara göre, il genelinde tüm ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Piknik yapmak isteyenler için belirlenen özel alanlar dışındaki alanlarda piknik yapmanın yasak olduğu belirtildi.

Çiftçiler ve avcıların yasak kapsamında bulunmadığı kaydedildi.