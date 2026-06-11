Kütahya'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.D. yönetimindeki 43 RH 766 plakalı otomobil, Parmakören Mahallesi Memiş Yılman Caddesi'nde köprüden yola çıkan H.E. (64) idaresindeki 43 AFS 290 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.E. yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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