Kütahya Belediyesi'nin "Bu Ramazan Biz Geliyoruz" Etkinliklerine Yoğun İlgi

(KÜTAHYA) - Kütahya Belediyesi'nin "Bu Ramazan Biz Geliyoruz" etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve masal anlatımları da çocukların beğenisini topladı.

Kütahya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Sosyo-Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bu Ramazan Biz Geliyoruz" etkinliklerine Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan eğlenceleri ile bilinçlendirici etkinlikleri birleştiren program kapsamında düzenlenen aile içi iletişim, aile bütçesi ve bağımlılıkla mücadele eğitimleri vatandaşlara rehber niteliğinde bilgiler sundu. Ramazanın paylaşım ve dayanışma ayı olmanın ötesinde bilinçlenme ve manevi gelişim süreci olduğuna vurgu yapıldı.

Kültür Sanat Akademisi konseri ve halk oyunları ile devam eden programda; geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve masal anlatımları özellikle çocukların büyük beğenisini topladı. Çocuk oyun etkinlikleriyle minik misafirler unutulmaz bir akşam yaşadı.