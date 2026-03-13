Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Ramazan Programında Vatandaşlar ile Buluştu

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Kent Konseyi iş birliğiyle Andız Sosyo- Kültür Merkezi'nde düzenlenen ramazan programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kütahya Belediyesi tarafından Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen ramazan programı, Andız Sosyo-Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte tasavvuf konseri, Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yer aldı. Masal anlatımlarının da gerçekleştirildiği programda çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi. Program kapsamında ayrıca haşere, kemirgen ve yaban arılarıyla mücadele, iklim değişikliği, sıfır atık ve afet farkındalığı konularında bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Başkan Eyüp Kahveci, ramazan ayının insanları bir araya getiren özel bir zaman olduğunu belirterek, "Bu şehirde aynı duyguyu paylaşan büyük bir aileyiz. Ramazanın bereketini, muhabbetini ve dayanışmasını mahalle mahalle hep birlikte yaşıyoruz" dedi.