Kütahya'da Ramazan Şenlikleri Düzenlendi

05.03.2026 14:07
Kütahya'da ilkokul öğrencileri, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında bir araya geldi.

Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Ramazan Şenlikleri" düzenlendi.

Linyit Ortaokulu Spor Salonu'nda oluşturulan özel etkinlik alanında gerçekleştirilen programda, kentin dört bir yanından gelen ilkokul birinci sınıf öğrencileri bir araya geldi. Geleneksel Türk kültürünün yaşatılmasının hedeflendiği etkinlikte çocuklar ramazan davulcusu manileri ve Nasreddin Hoca hikayeleri eşliğinde kültürel bir yolculuğa çıktı.

Şenlik kapsamında kurulan tematik atölyelerde öğrenciler, ramazan feneri yapımı, boyama etkinlikleri ve çeşitli el sanatları çalışmalarına katılarak el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen projeyle ilgili yaptığı açıklamalarda, programın Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandığını söyledi.

Ramazan ayının Kütahya'daki okullarda da dolu dolu yaşandığını belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın koordinesindeki etkinliklerimizi okullarımızda titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda spor salonumuzda hazırladığımız alanda, ilimizde eğitim gören birinci sınıf öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Minik yavrularımız, öğretmenlerinin rehberliğinde ramazan ayının güzelliklerini ve değerlerimizi bizzat tecrübe ediyorlar."

Topuz, etkinliklere dair veli ve öğrencilerden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, şenliklerin 4 gün boyunca devam edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Kütahya, Kültür, Güncel, Son Dakika

