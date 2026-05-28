Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kütahya\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
28.05.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da etkili sağanak yağış su birikintilerine ve yolda çökme gibi olumsuzluklara yol açtı.

KÜTAHYA'da etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su birikintileri oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kütahya'da hava sıcaklığı 17 dereceye kadar düşerken, etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerindeki kavşak, yoğun yağışın ardından adeta göle döndü. Kavşakta biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlanırken, trafik ekipleri güvenlik amacıyla bölgeyi araç geçişine kapattı. Belediye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kavşakta biriken su tahliye edildi ve trafik yeniden normale döndü.

Cemalettin Mahallesi Menderes Caddesi'nde ise yağış sonrası yolda çökme meydana geldi. Bölgede araçlar için güvenlik tedbiri alındı. Kent merkezinin birçok noktasında da yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Kentin yüksek kesimlerinde ise sağanakla birlikte dolu yağışı etkili oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Kütahya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Beşiktaş transferde büyük oynuyor Hedefte Joe Gomez var Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var
Anlaşmaya varıldı İşte Aziz Yıldırım’ın forvet transferi Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Erdoğan Toprak’tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim Erdoğan Toprak'tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim

18:21
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor
Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
17:34
Dünya Kupası’nda yanacağız Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı
17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 18:41:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.