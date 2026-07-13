Kütahya\'da Sıfır Atık Konferansı

Kütahya'da nisan ayında "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla hayata geçirilen "Türkiye Sıfır Atık Çalıştayı"nın sonuç konferansı gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, kaynakları verimli kullanan, üretirken doğayı gözeten ve gelecek nesillerin haklarını koruyan bir kalkınma modelini savunduklarını söyledi.

Anadolu topraklarında filizlenen sıfır atık hareketinin bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir vizyona dönüştüğünü belirten Ağırbaş, şöyle konuştu:

"Sıfır Atık Vakfı olarak Türkiye'nin 81 ilinde bu çalıştayları organize ediyoruz. Amacımız çok net. Şehirlerimizin sorunlarını yerinde dinlemek ve çözümleri vatandaşlarımızla birlikte üretmek. Çünkü iklim krizi küresel bir mesele olsa da çözümleri yereldir. Kütahya'nın sorunlarıyla Muğla'nın, İstanbul'un sorunlarıyla Ağrı'nın sorunlarını bir tutamayız. Bu nedenle çalıştaylarımıza belediyelerimizi, kaymakamlıklarımızı, üniversitelerimizi, muhtarlarımızı ve şehre dair sözü olan tüm paydaşları dahil ediyoruz."

Kütahya'da yaklaşık 3 ay önce düzenlenen çalıştayın verimli geçtiğini aktaran Ağırbaş, "Çalıştayımızda 14 farklı tematik masada, 256 katılımcıyla Kütahya'nın dününü, bugününü ve yarınını tartıştık. Ortak akılla ortaya koyduğumuz bu kararlar, kent için güçlü bir yönetim modeli oluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Kütahya Valisi Musa Işın da Kütahya'da bir heyet marifetiyle kurumlardan başlayarak sivil toplum kuruluşlarına ve bireylere yansıyacak şekilde bir "Uygulama, Değerlendirme ve İzleme Komitesi" kuracağını, sıklıkla bir araya gelerek hangi kurumun alınan kararları ne ölçüde yerine getirdiğini, sahada ne kadar sonuç alındığını bizzat takip edeceğini vurguladı.

Konferansta AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Çatladan da konuşma yaptı.

Konferans, sıfır atık çalışmalarıyla ön plana çıkan firma, kurum ve kuruluşlar ile çalıştayda emeği geçenlere teşekkür belgeleri takdim edilmesiyle sona erdi.