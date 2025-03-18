Kütahya'da Sokak Hayvanları için Doğal Yaşam Alanı İncelemesi

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Valisi Musa Işın ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte sahipsiz sokak hayvanları için oluşturulacak doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Vali Musa Işın ile birlikte sahipsiz sokak hayvanları için oluşturulacak yaşam alanında incelemelerde bulundu. Başkan Kahveci, mevcut hayvan barınağını da ziyaret ederek, projeye ilişkin ayrıntıları değerlendirdi.

Planlanan doğal yaşam alanının, sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda barınmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. İncelemeler sırasında barınaklar, beslenme alanları ve veterinerlik hizmetleri hakkında da bilgi verildi. Projenin, hayvan haklarının korunması ve şehirdeki yaşam kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Çalışmaların hızlandırılması ve projenin en kısa sürede tamamlanması için gerekli adımların atılacağı ifade edildi.