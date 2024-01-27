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Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 291 Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Tarihi Eser Operasyonu: 291 Eser Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobil ve sürücüsünün evinde yapılan aramada, 291 adet tarihi eser, 7 adet tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürülerek soruşturma başlatıldı.

27.01.2024 - 17:14,
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KÜTAHYA'da polis ekiplerince şüpheli üzerine durdurulan bir otomobil ve sürücüsü H.A.'nın evinde 291 adet tarihi eser, 7 adet tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirildi. Araç sürücü H.A. gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine H.A.'nın kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 20 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje bulundu. Araç sürücüsü H.A.'nın evinde yapılan detaylı aramada ise 95 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 176 adet sikke, dedektör, 7 adet tüfek ve 2 adet tabanca ele geçirdi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan araç sürücüsü H.A., işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kütahya\'da Tarihi Eser Operasyonu: 291 Eser Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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Kütahya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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