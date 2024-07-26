Kütahya'da Tarlasında Ölü Bulunan Kişi Av Tüfeğiyle Vuruldu - Son Dakika
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Kütahya'da Tarlasında Ölü Bulunan Kişi Av Tüfeğiyle Vuruldu

Kütahya\'da Tarlasında Ölü Bulunan Kişi Av Tüfeğiyle Vuruldu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Kaçar, domuzları kovalamak için tarlasına gittiği sırada av tüfeği kazara ateş alarak hayatını kaybetti.

26.07.2024 11:59
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde tarlasında traktörün üstünde ölü bulunan kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

Doğancılar köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Mehmet Ali Kaçar, nohut tarlasına zarar veren domuzları kovalamak için dün gece Ören mevkisindeki arazisine gitti. Eve dönmemesi üzerine sabah tarlaya giden yakınları, Kaçar'ı traktör üstünde hareketsiz halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Kaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçar'ın, domuz kovalarken traktörde kendisine ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaçar'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gediz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Çavdarhisar, Ali Kaçar, Kütahya, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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