Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya\'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda, 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ve 368 bin lira değerinde 11 senet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.

19.02.2024 14:49
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Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, arsa tapusu üzerine konulmuş 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ile toplam 368 bin lira olan 11 senet ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları iddia edilen Y.Y, D.Ş, H.S.D, C.D, Ç.İ, B.E, E.C, A.C.C. ile E.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Kütahya, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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