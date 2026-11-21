Kütahya'da tekeri patlayan mermer tırına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 21. kilometresinde, tekeri patlayan mermer yüklü tırın yol kenarında beklemesi nedeniyle otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; yaralılar Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kütahya'da yol kenarında bekleyen tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ahmet Başpınar idaresindeki 26 NP 480 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 21. kilometresinde tekerinin patlaması nedeniyle yol kenarında bekleyen 03 SC 780 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Başpınar ile otomobildeki Hayrettin Başpınar, Şerife Başpınar (57) ve Hüseyin Aslan ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4 çocuk annesi Şerife Başpınar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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