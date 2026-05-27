Kütahya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'da takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi ve çocuğu yaralandı.

Ahmet A. idaresindeki 16 BIK 148 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkması sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan ekiplerce yaralı halde çıkarılan sürücü Ahmet A, eşi Buse A. ve oğlu Kerim A, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Buse A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.