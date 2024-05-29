Kütahya'da traktör gölete düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da traktör gölete düştü, sürücü yaralandı

Kütahya\'da traktör gölete düştü, sürücü yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde tarlasını ilaçlamaya giden Osman Kıyak'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak sulama göletine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

29.05.2024 14:25
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sulama göletine düşen traktörün sürücüsü yaralandı.

Ergenekon Mahallesi yakınındaki tarlasını ilaçlamaya giden Osman Kıyak'ın (75) kullandığı 43 LP 734 plakalı traktör, kontrolden çıkarak sulama göletine düştü.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kıyak, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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