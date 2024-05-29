Kütahya\'da traktör gölete düştü, sürücü yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, sulama göletine düşen traktörün sürücüsü yaralandı.
Ergenekon Mahallesi yakınındaki tarlasını ilaçlamaya giden Osman Kıyak'ın (75) kullandığı 43 LP 734 plakalı traktör, kontrolden çıkarak sulama göletine düştü.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kıyak, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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