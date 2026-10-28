Kütahya\'da tren çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastanede hayatını kaybetti

Kütahya'da tren çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastanede hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da raylardan karşıya geçmeye çalışırken yolcu treninin çarptığı yaya ağır yaralandı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaya kurtarılamadı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
HASTANEDE ÖLDÜ
Kütahya'da raylardan karşıya geçmeye çalışırken, yolcu trenin çarpması sonucu ağır yaralanan yayanın Mevlüt Eren olduğu tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi altına alınan Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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