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Kütahya'da Valizinde 26 Bin 768 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirilen Yolcu Otobüsünde Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kütahya'da Valizinde 26 Bin 768 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirilen Yolcu Otobüsünde Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya\'da Valizinde 26 Bin 768 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirilen Yolcu Otobüsünde Şüpheli Gözaltına Alındı

Kütahya'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin valizinde 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

04.02.2024 13:25
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Kütahya'da, valizinde 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirilen yolcu otobüsündeki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir yolcu otobüsünü çevre yolunda durdurdu.

Otobüsteki O.F'nin (18) valizinde yapılan aramada, 26 bin 768 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Kütahya, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Valizinde 26 Bin 768 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirilen Yolcu Otobüsünde Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Valizinde 26 Bin 768 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirilen Yolcu Otobüsünde Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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