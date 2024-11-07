Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan ve evlere de sıçrayan yangın, 3,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 10 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. 400 haneli, 460 nüfuslu köyde, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya),
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da Yangın: 10 Ev Zarar Gördü - Son Dakika
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