Kütahya'da Yangın: 11 Güvercin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da Yangın: 11 Güvercin Hayatını Kaybetti

Kütahya\'da Yangın: 11 Güvercin Hayatını Kaybetti
15.07.2026 18:29
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Kütahya'da çıkan yangın itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürüldü, tren seferleri durduruldu.

KÜTAHYA'da yerleşim yerine yakın otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle tren seferleri geçici olarak durdurulurken, alevlerin arasında kalan kümeslerdeki 11 güvercin öldü.

Yangın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Şeker Lokali arkasındaki otluk alanda çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, polis ekipleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek vererek itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Yangının demiryolu hattına yakın noktada çıkması nedeniyle itfaiye ekipleri, araçların ulaşamadığı bölgeye hortumları demiryolu rayları üzerinden sererek müdahalede bulundu. Çalışmaların güvenli şekilde yürütülebilmesi amacıyla tren seferleri geçici süreyle durduruldu. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan bir kümes tamamen yanarken, içerisinde bulunan 11 güvercin öldü. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında dikkat çeken bir an da kameralara yansıdı. Alevlerden kaçan bir fare, itfaiyenin yangında kullandığı hortumun altına sığınarak korunmaya çalıştı. O anlar kameralara görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İtfaiye, Kütahya, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Yangın: 11 Güvercin Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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