Kütahya\'da Yaz Kur\'an Kursları Coşkuyla Tamamlandı

Kütahya'da, yaz Kur'an kurslarının bitirme programı gerçekleştirildi.

Kütahya Müftülüğünce Şeyh Edebali Camisi ve Tahsin Uygun Kur'an Kursu bahçesinde düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve öğretmenin önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.

Çocukların küçük yaşta dini ve ahlaki değerlerle tanışmasının önemine değinen Işın, şunları kaydetti:

"Toplumda her geçen gün aile bağlarının ve değerlerin zayıfladığını üzülerek görüyoruz. Çocuklarımızın saygılı, sorumluluk sahibi, ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri için onları doğru bir eğitimle buluşturmamız şarttır. Kur'an kurslarımız bu noktada büyük bir görev üstlenmektedir. Siz veliler de çocuklarınızı bu kurumlara yönlendirerek çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz."

İl Müftüsü İrfan Açık da yaz Kur'an kurslarının amaçlarının milli ve manevi değerlere bağlı, ahlaklı, merhametli ve bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in yalnızca okunmasının değil, hayatın her alanında rehber edinilmesinin önemine dikkati çeken Açık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler çocuklar, yavrularımız akademik eğitimlerini tamamlarken, onları teşvik ederken iki kanatlı olmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın maddi ve manevi imarlarını bu vesileyle Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde İmam-ı Azam'ın dirayeti, çalışkanlığı, gayreti, Maturidi'nin aklı, derinliğini, Buhari'nin titizliğini ve Gazzali'nin hikmet anlayışıyla Türkiye'mizde kefensiz yatan şehitlerimizin de gazilerimizin de o bize bıraktığı emaneti ileriye taşıma gayretindeyiz."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinlik, çocuklara çeşitli ikramlıkların sunulmasıyla sona erdi.