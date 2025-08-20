Kütahya\'da Yük Treni Kazası

KÜTAHYA'da hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Sultan Gökçe (35), yük treninin çarpmasıyla yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasındaki Perli hemzemin geçidinde meydana geldi. Kütahya Otogar istikametinden Azot Fabrikası'na yönüne giden 75046 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Sultan Gökçe'ye çarptı. Gökçe yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gökçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
