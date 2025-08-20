Kütahya'da Yük Treni Yayaya Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da Yük Treni Yayaya Çarptı

20.08.2025 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yük treni, hemzemin geçitte karşıya geçen Sultan Gökçe'ye çarptı; sağlık durumu iyi.

KÜTAHYA'da hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Sultan Gökçe (35), yük treninin çarpmasıyla yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Kütahya Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasındaki Perli hemzemin geçidinde meydana geldi. Kütahya Otogar istikametinden Azot Fabrikası'na yönüne giden 75046 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Sultan Gökçe'ye çarptı. Gökçe yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gökçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kütahya, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Güncel, Gökçe, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Yük Treni Yayaya Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:39:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Yük Treni Yayaya Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.