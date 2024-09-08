Kütahya'da İçki Hırsızlığı: 4 Tutuklama

Güncel

Kütahya'da, bir alışveriş merkezindeki zincir marketten 5 şişe içki çaldıkları öne sürülen şüphelilerinden 4'ü tutuklandı.

Kütahya- Eskişehir yolu yakınındaki bir alışveriş merkezinde bulunan zincir marketin alkollü içecekler reyonundan 5 şişe içkinin eksik olduğunu fark eden market görevlileri durumu polise bildirdi.

Kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, alkollü içeceklerin farklı zamanlarda farklı kişilerce çalındığını belirleyerek olayla ilgisi bulunan Y.Ş. (23), E.A. (21), E.V.Ş. (21), M.A. (21) ve S.Ş'yi (21) yakaladı.

Zanlılardan Y.Ş, E.A, E.V.Ş. ve M.A. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.