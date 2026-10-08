Kütahya'dan getirilen kedi Ballı, Afyonkarahisar'da diyafram fıtığından kurtuldu - Son Dakika
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Kütahya'dan getirilen kedi Ballı, Afyonkarahisar'da diyafram fıtığından kurtuldu

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Kütahya\'dan getirilen kedi Ballı, Afyonkarahisar\'da diyafram fıtığından kurtuldu
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Kütahya'da nefes almakta zorlanan kedi Ballı, Afyonkarahisar'da diyafram fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyatı yapan veteriner hekim Kerem Peten, operasyon yapılmasaydı kedinin 10-15 gün içinde ölebileceğini, birkaç gün içinde taburcu edileceğini söyledi.

Afyonkarahisar'da diyafram fıtığı nedeniyle nefes almakta güçlük çeken "Ballı" isimli kedi, veteriner hekimin gerçekleştirdiği operasyonla??????? sağlığına kavuştu.

Kütahya'da yaşayan Ahmet Karakoyun, evinin yakınındaki bir sokak kedisinin nefes almakta zorlandığını fark etti.

Karakoyun'un veteriner hekime götürdüğü kediye diyafram yırtılmasından dolayı fıtık teşhisi konuldu.

Daha sonra Afyonkarahisar'daki veteriner hekim Kerem Peten'e getirilen kedi, burada gerçekleştirilen ameliyatla rahat nefes almaya başladı.

"Göğüs boşluğuna geçen organları olması gereken karın boşluğuna yerleştirdik"

Peten, AA muhabirine, "Ballı" ismi verilen kedinin kendilerine getirildiğinde sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.

Diyafram fıtığı nedeniyle karın boşluğunda bulunması gereken bağırsak, mide, karaciğer ve dalak gibi organların göğüs boşluğuna geçtiğini belirten Peten, şöyle konuştu:

"Diyafram fıtığı ameliyatları özellikle yavru ve küçük kedilerde zor operasyonlardır. Sürecin çok dikkatli yürütülmesi gerekiyor. Yaklaşık 3,5 santimetre çapında bir yırtıktan bahsediyoruz. Diyafram neredeyse boydan boya yırtılmış durumdaydı. Yırtığın dikilmesi bizi biraz zorladı ancak operasyonumuz çok başarılı geçti. Her şey yolunda gitti, anestezi sırasında da herhangi bir sorun yaşamadık. Operasyon sırasında öncelikle göğüs boşluğuna geçen organları olması gereken karın boşluğuna yerleştirdik. Daha sonra yırtılan diyafram kasını diktik."

Peten, diyafram fıtığının nadir görülen ve ölümcül sonuçlara yol açabilen bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Bize getirildiğinde çok şiddetli oksijen yetersizliği belirtileri gösteriyordu. Ameliyatını gerçekleştirmeseydik büyük ihtimalle 10-15 gün içinde hayatını kaybedecekti." ifadelerini kullandı.

Kedi yavrusunun sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini anlatan Peten, kediyi birkaç gün içinde taburcu edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA
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