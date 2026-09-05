Kütahya Domaniç'te çocuk şenliği düzenlendi; yarınki anma etkinlikleri başlayacak - Son Dakika
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Kütahya Domaniç'te çocuk şenliği düzenlendi; yarınki anma etkinlikleri başlayacak

Kütahya Domaniç\'te çocuk şenliği düzenlendi; yarınki anma etkinlikleri başlayacak
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 745. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri öncesinde çocuklara yönelik şenlik gerçekleştirildi. Çocuklar, oyun parklarında vakit geçirip at ve deveye bindi; programda ikramlar yapıldı, çocuklar türbede dua etti. Asıl anma etkinlikleri yarın başlayacak.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde "745. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri" öncesinde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Çarşamba köyündeki Hayme Ana Tören Alanı'nda gerçekleştirilen Hayme Ana Çocuk Şenlikleri'ne çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte kurulan şişme oyun parklarında vakit geçiren çocuklar, geleneksel oyunlar oynadı, at ve deveye bindi. Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Domaniç Kaymakamı Okan Yenidünya, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ile ilçe protokolü de şenlik alanında çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklar, Hayme Ana Türbesi'nde dua etti.

Domaniç'te yarın başlayacak şenliklerde Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi Hayme Ana anılacak.

Kaynak: AA

Domaniç, Kütahya, Kültür, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Domaniç'te çocuk şenliği düzenlendi; yarınki anma etkinlikleri başlayacak - Son Dakika

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