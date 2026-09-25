Kütahya-Eskişehir kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kütahya-Eskişehir kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki Çiniciler Çarşısı önünde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ve 4 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
E.S. idaresindeki 07 BZK 380 plakalı otomobil, Kütahya- Eskişehir kara yolu üzerindeki Çiniciler Çarşısı önünde D.G. yönetimindeki 06 BTT 425 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler E.S. ve D.G'nin yanı sıra otomobillerde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 6 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?