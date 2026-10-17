Kütahya Güveççi\'de savrulan otomobil takla attı, 4 yaralıdan biri ağır

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 23.00 sıralarında Güveççi Mahallesi'nde meydana geldi. C.B.yönetimindeki 43 ADF 230 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü C.B. ile araçta yolcu olarak bulunan İ.Ç., E.S. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan İ.Ç.'nin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.