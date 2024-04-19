Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı\'nda Sözleşmeli Erler Yemin Etti

Güncel

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında, temel eğitimlerini tamamlayan 289 sözleşmeli er için yemin töreni yapıldı.

Tugay yerleşkesinde 2024/S1 dönem sözleşmeli erler için düzenlenen törende konuşan Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türk milletinin hizmetinde olduğunu söyledi.

Ant içme törenlerinin milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirten Baş, "Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı, insan odaklı yönetim anlayışı ile sadece erbaş ve erlere değil geleceğin komutan, lider ve yöneticilerine temel askerlik eğitimi veren ve kendisine çok özel sorumluluklar yüklenen Hava Kuvvet Komutanlığının tek eğitim tugay komutanlığıdır. Bu bilinç ile icra edilen ant içme törenleri milli birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, vatana ve millete bağlılığın şeref sözü ile perçinlendiği, ülkemiz için canımızı seve seve vereceğimizin haykırıldığı çok özel anlardır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından sözleşmeli erler, hep birlikte yemin etti. Törende başarılı askerlere katılım belgesi, ailelerine ise hediyeler takdim edildi.

Törene Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve temel askerlik eğitimini tamamlayan askerlerin yakınları katıldı.