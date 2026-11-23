Kütahya İl Özel İdaresinin 2027 yılı için hazırlanan 3 milyar 150 milyon liralık bütçe ve yatırım programı, İl Genel Meclisince oy birliğiyle kabul edildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura başkanlığında toplanan meclis üyeleri, 20 gün süren bütçe görüşmelerinin ardından idarenin gelecek yıla ilişkin bütçe ve yatırım programını onayladı.

Bütçe maratonunun son toplantısına katılan Kütahya Valisi Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, Kütahya İl Özel İdaresinin hem bütçesi hem de yatırım programıyla Türkiye'deki sayılı özel idareler arasında yer aldığını söyledi.

Personel harcamalarının yüzde 40'ın altında kalmasının sevindirici olduğunu ve bütçenin büyük bölümünün yatırıma ayrıldığını belirten Işın, "Bütçemiz gerçekten çok etkin olarak uygulanmaktadır. Özel idaremiz altyapı hizmetlerini yapmakla birlikte aynı zamanda kültürel varlıklarımızın korunması, restorasyonu ve diğer alanlarda da çok güzel çalışmalar yapmaktadır." diye konuştu.

"Devletin parası bize emanet edilmiştir"

Kütahya'da kurumlar arası iş birliği içinde önemli hizmetlere imza atıldığını vurgulayan Işın, kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve hakkaniyet ilkesinden taviz vermediklerini dile getirdi.

Işın, şunları kaydetti:

"Gerek kamu kaynaklarının kullanılmasında, gerek ihalelerde, gerek ihalelerin yapılış sürecinde, gerek personel alımında hiçbir şekilde bir iltimas, bir kayırma, keyfe keder bir hareket, bir harcama ve alım yapılmamaktadır. Bu bizim için en kıymetli hazinedir. Devletin parası çok kıymetlidir, bizimkinden daha kıymetlidir. Çünkü bize emanet edilmiştir. Kendi paramızı rahat harcayabiliriz ama bize emanet edilen herhangi bir parayı yerinde kullanmak şartıyla, emanete hıyanet etmemek şartıyla ancak biz vicdanen görevimizi yerine getirmiş oluruz ki çok şükür bugüne kadar hep birlikte buna dikkat ettik. İnşallah bundan sonra da böyle dikkat etmeye devam edeceğiz. Bizim için en büyük şeref budur."

İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura da hizmetlerin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Vali Işın'a, birlik ve beraberlik içinde çalışan meclis üyelerine ve bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.