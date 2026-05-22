22.05.2026 14:17
Kütahya'da, yerel yemekleri tanıtan 'Kuruluştan Kurtuluşa Kütahya Mutfağı' kitabı tanıtıldı.

Kütahya'da, İl ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kuruluştan Kurtuluşa Kütahya Mutfağı" kitabının tanıtımı yapıldı.

Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kütahya'nın yöresel yemeklerinin yer aldığı, İl ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kuruluştan Kurtuluşa Kütahya Mutfağı" adlı kitap tanıtıldı.

Vali Musa Işın, yaptığı konuşmada, Kütahya'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve dolayısıyla geniş bir gastronomi kültürüne de sahip olduğunu söyledi.

Turizmi geliştirmek için gastronominin önemli olduğunu belirten Işın, "Bu anlamda Kütahya mutfağını geliştirmek ve çeşitlendirmek zorundayız." dedi.

Kütahya mutfağını tanıtma ve geliştirme anlamında Yoncalı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önemli ve gayretli çalışmalarının olduğunu dile getiren Işın, şöyle devam etti:

"Gastronomi artık turizmin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tarihi kentlerimiz gastronomiyi ön plana çıkarmaktalar. Biz de bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. İlimiz hem tarih, hem kültür hem de turizm şehridir. Turizm Master Planı'nda, uygulama okulumuzun da bulunduğu termal turizm bölgemiz Yoncalı önemli bir yere sahiptir. Sağlık turizminin yanında bu tür çalışmalar büyük önem taşıyor."

Işın, kitabın hazırlanmasında emeği geçen uygulama okulu idarecilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Hazırlanan kitabın Kütahya'nın kültürel değeri açısından oldukça önemli olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, kentin zengin bir gastronomiye sahip olduğunu dile getirdi.

Kitap hakkında da bilgiler veren Ünal, kitap içerisinde oluşturulan kare kod uygulaması ile kitapta yer alan tariflerin dijital platformlarda da izlenebileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrencilerle bir araya gelen protokol üyeleri onlarla sohbet etti.

Vali Yardımcısı Selami Korkutata, Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, bazı kurum müdürleri ve davetlilerin katıldığı program, Kütahya'nın yöresel lezzetlerinden cimcik ve tandır ikramı ile sona erdi.

Kaynak: AA

